Seat Arona ziet het levenslicht

En daarmee zijn ze dan met 2, in dat Seat SUV-gamma. Deze Arona wordt onder de Ateca gepositioneerd. Een opgehoogde Ibiza, zeg maar, maar hij wil meer zijn dan dat.

zelfde genen

Want hoewel hij op hetzelfde MQB A0 platform staat, is de Arona met 4,14 meter lengte 8 cm langer dan die Ibiza. Hij is natuurlijk ook hoger, zowat 10 cm. Hij kan 400 liter bagage slikken, wat minder is dan de Opel Crossland X en Citroën C3 Aircross, maar meer dan de Hyundai Kona en Kia Stonic.

Je ziet het, zo uit het hoofd noemen we al vier concurrenten op. Dat wil zeggen dat de Arona zich gaat moeten weren in een goedgevuld B-segment. Volgens Seat is dat echter geen probleem, omdat de wagen goed is uitgerust en beschikt over een uitgebreid motorenpalet. Net als de Ibiza heeft de Arona een 1.0 TSI als instapper, met minimaal 95 pk. Er is ook een versie met 115 pk. Ook de 1.5 TSI met 150 pk en manuele zesbak is er ook weer bij. Dieselen kan met 95 of 115 pk uit de 1.6 TDI. Ook een TGI-versie van de 1.0 TSI komt er, aangedreven met CNG.

Seat biedt de Arona in verschillende uitvoeringen aan, waaronder ook het sportief getinte FR-niveau. Maar daarnaast denkt Seat ook aan de personalisatiemogelijkheden, zoals het dak en het interieur. Seat telde even na en komt op 68 combinaties uit.

Als ze bij Seat de technologietak van de Volkswagen Group willen zijn, is het maar best dat ze ook wat snufjes in de wagen bouwen. Zo is er het Dual Ride onderstel, met keuze tussen normal, Sport, Eco en Individual - je leest het goed, geen Offroad. Ook is er Beats Audio, 8 inch scherm, en connectiemogelijkheden met Apple CarPlay, Android Auto en MirrorLink.