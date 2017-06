Lada stapt 21ste eeuw binnen met XRAY Exclusive

Lada heeft veel ingezet om van dat stereotypisch beeld weg te geraken en de Lada XRAY Exclusive gaat daar zeker een handje bij helpen. De fabrikant die al 4 decennia lang vasthoudt aan de Niva springt enkele banken voorruit met hun gamma aan nieuwigheden en hoopt zo juffrouws lieveling te worden.

Alcantara

Deze Exclusive-editie is een gelimiteerde oplage uitsluitend voor Rusland die voor het eerst in Lada-geschiedenis gebruik gaat maken van Alcantara in combinatie met leer voor de verwarmde voorzetels. Verdere verbeteringen binnenin zijn eco-ledere stuur en versnellingspook, een tiptop infotainmentsysteem met navigatie van Dacia, bluetooth, parkeercamera en ledverlichting om een ruimer gevoel te creëren. Dat is wel heel vooruitstrevend voor Lada.

Krachtbron

De XRAY Exclusive, eigenlijk een verklede Dacia Sandero, haalt zijn kracht uit een 1.8 liter zonder turbo en daarbij levert ie 122pk die via een manueel of een automatisch bakje, als je die optie aantikt, naar de voorste wielen stuurt.