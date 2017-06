Ook smart Fortwo Cabrio wordt elektrisch

Smart is bezig het gamma te vervolledigen. Daarom komt er nu ook een elektrische versie van de Smart Fortwo Cabrio. Die vormt nog altijd de enige elektrische cabrio, als je de Citroën e-Méhari even buiten beschouwing laat.

Smart houdt de esthetische aanpassingen beperkt tot wat stickers hier en daar. De grote nieuwigheid... is er eigenlijk niet, want de gesloten Fortwo mocht eerder al uitpakken met een elektrische primeur. De motor produceert 59 kW (80 pk) en 160 Nm. De topsnelheid is begrensd op 130 km/u, anders raakt de batterij te snel leeg.

Het rijbereik in de Eco-rijmodus bedraagt 160 km. Opladen doe je via een wallbox in 45 minuten, aan het gewone stopcontact duurt het zes uur voordat je batterij weer opgeladen is. Smart vraagt zowat 28.000 euro voor deze elektrische cabrio, al doet de overheid daar nog wat af via allerlei premies.