E-Pace vervoegt SUV-offensief van Jaguar

I, F en E, dat zijn de Pace-voorvoegsels van Jaguar om haar SUV's aan te duiden. Uiteindelijk zelfs minder moeilijk dan je denkt, want de F-Pace is het SUV-alternatief voor de XF en de zopas de wereld ingestuurde E-Pace zal het hoogpotig broertje zijn van de compactere XE. Denk aan een Brits alternatief voor de Audi A5, BMW X3 en Mercedes GLE. Veel laat Jaguar nog niet los over het de E-Pace, al spreekt het over vierwielaandrijving, sportwagen-DNA en een uitgebreid aanbod aan motoren.

Lang hoeven alvast niet te wachten op meer uitleg, want op 13 juli zal Jaguar deze E-Pace al voorstellen. Weer iets om op je kalender te zetten.