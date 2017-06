Peugeot brengt pickup als blokkendoos

Dat ze bij Peugeot aan een pick-up werkten, was al een tijdje duidelijk. Vandaag heeft Peugeot beelden vrijgegeven van die utility. Of jij iets herkent van de rest van het Peugeot-gamma?

Peugeot, wat doe je nu? Jarenlang werken designers naar een vormentaal toe die ze doorheen het volledige gamma kunnen opspelden. Maar dan brengt Peugeot een Pick-Up uit - ja, dat is zijn originele echte naam - die eigenlijk vooral op het laatste Lego-bouwsel van je zoon lijkt. Dat komt omdat hij afstamt van een Dongfeng, een productiepartner van PSA in China. Rebadging dus.

veel vis in de zee

De utilitaire markt begint stilaan drukker bevolkt te raken met pick-ups. Na de vaste waarden is er de Fiat Fullback, komt de Renault Alaskan eraan, bij Mercedes hebben ze iets soortgelijk in de pijplijn en nu is er dus deze Peugeot Pick-Up.

Deze Pick-Up is de opvolger van de 504 Pick-Up. Voor zij die jonger zijn dan de jaren 70, dat is een pickup afgeleide van de middenklasseberline van destijds. Vandaag zou dat dus een 508 met een stukje af zijn.

De Pick-Up meet 5,08 meter lang en krijgt een 2.5 turbodiesel met 115 pk en een vijfversnellingsbak. Naar keuze is er achter- of vierwielaandrijving.

Je ziet het al aankomen door de ruwe styling, de voor ons onbekende motor en de link met de 504 Pick-Up. Deze Pick-Up is niet voor onze wegen bestemd. Wel zal hij worden verkocht in de Maghreb-landen en de rest van Afrika.