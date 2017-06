Lamborghini opent akoestische geluidskamer

Lamborghini is niet gekend voor hun onopvallende stille wagens maar toch gaan ze een akoestische kamer openen om hun toekomstige modellen nog mooiere symfonieën te laten spelen. Zowel de V10, V12 als de nieuwe 4 liter V8 met dubbele turbo worden gefinetuned om je een eargasm te kunnen geven, wat volgens Lamborghini één van de belangrijkste factoren is van het supercarwezen. De emotie die het geluid creëert is door niets te vervangen.

STIER

In de nieuwe ruimtes gaat er ook plek zijn voor de ontwikkeling van nieuwe wagens en prototypes aangezien Lamborghini graag binnen enkele jaren met een vierde model op de markt komt. We zien jullie al denken: 1 Aventador, 2 Huracán, 3 …? Nummer drie is de Lamborghini Urus die als eerste Lamborghini gaat beschikken over een turbogeblazen motor. Hij zal tegen 2019 ook de eerste plug-in hybride van het merk worden. Deze super SUV zal beschikken over de vierliter die we hierboven al hebben aangehaald en zal z’n intrede op het einde van dit jaar kennen. Hierbij denken wij aan het autosalon van Frankfurt voor de onthulling.