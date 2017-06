Site Ford Genk krijgt nieuwe bestemming

Vreemd hoe het kan gaan. De Opel-site in Antwerpen staat al jaren te verkrotten, terwijl ze bij de site van Ford in Genk wel de koe bij de horens vatten en de terreinen een nieuwe bestemming willen geven. Gepland was al dat de gebouwen en structuren dezer weken gesloopt zullen worden, maar de Vlaamse regering komt nu met het nieuws naar buiten dat er een overnemer gevonden is.

Vlaams Minister Bourgeois (NV-A) maakte vandaag bekend dat ze vier kandidaten hadden, waarvan er uiteindelijk twee in aanmerking kwamen en er nu eentje de voorkeur wegdraagt. De bedoeling is dat er uiteindelijk zowat 1.000 mensen tewerk gesteld zullen worden in een project op de vroegere bedrijfssite van het automerk.

Voorlopig wil Bourgeois nog niet kwijt welk bedrijf de voorkeur wegdraagt, want het bod moet nog besproken worden in de regering. Dat kan snel gaan, want nog voor de zomer zouden de percelen definitief worden toegewezen. Zou Tesla ermee doorgegaan zijn?