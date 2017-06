Volkswagen Polo geeft laatste stoot

Stijlbreuk, een woord dat ze bij Volkswagen niet echt kennen. Al zeker niet bij haar topproduct-drieluik. Met naam; Polo, Golf en Passat. Die laatste twee toeren al rond in een frisse generatie, nummertje zes in Polo-bloedlijn wordt deze week nog onthuld. 16 juli om exact te zijn. Om dat even terug in de spotlight te zetten heeft VW een set detailbeelden los gelaten.

Technisch gaat deze Polo nauw verwant zijn aan de nieuwe Seat Ibiza. Die Spanjaard kreeg namelijk de primeur om het nieuwe MQB A0-platform voor te stellen. Verwacht gelijke motoren en gelijke veiligheidsnufjes.