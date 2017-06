Audi kondigt nieuwe A8 aan

Audi is gestart met de plaagcampagne voor haar nieuwe generatie A8. Die zal op 11 juli worden onthuld maar zal tot dan via de nodige tidbits over het internet worden gesmeerd. Beginnende met een weinig verhullende foto en een korte video die eigenlijk zo goed als heel de wagen toont.

De vierde generatie van Audi's vlaggenschip - nee, niet de Q7, dat is een vlaggencontainerschip - mag dit jaar nog op de voorgrond treden. 11 juli om exact te zijn, dan opent Audi de aanval op de BMW 7 Reeks en Mercedes S-Klasse met haar nieuwe A8. Tot dan krijgen we alvast een eerste beeld van de limousine. Al vergat iemand bij Audi alvast even het licht aan te steken.

Buiten dat donker beeld laat Audi ook nog een korte video los, waarin val te zien dat de A8 zich - net zoals zijn concurrenten - zelf in laat parkeren. Verwacht je dan ook maar aan een plethora van snufjes in de bottenstructuur van de limousine. Een must om potten te kunnen breken in het segment.