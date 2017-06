Officieel: Citroën C3 Aircross (2017)

Want bij Citroën hebben ze natuurlijk ook de C5 Aircross. Deze C3 Aircross is daar het kleinere broertje van. Of in andere termen; een C3 op hogere pootjes. Opvallend daarbij is dat deze crossover-C3 de Airbumps in de fabriek laat liggen. Waardoor hij breekt met de rest van de familie. Saai is deze B-segment crossover er natuurlijk niet door, want de opvallende styling die destijds door de C4 Cactus werd gelanceerd drapeert zich ook over deze wat opgeblazen C3 Aircross.

Wel is het duidelijk dat Citroën vooral de kaart van functionaliteit trekt. Getuige daarvan: de verschuifbare achterbank - waardoor er toch wat MPV-trekjes blijven behouden - en de opvallend hoge daklijn - interessant voor lange passagiers. Onderhuids deelt deze Citroën zijn genen met de Opel Crossland X trouwens.

Pure tech

Onder de kap de gekende torretjes van de PSA-groep. Driecilinder benzines met 100 en 130 pk en diesels met 90 en 120 pk. Motoren die hun kracht naar de voorwielen zullen sturen, zoals het een echte 'stadscrossover' betaamt. Op veiligheidsgebied tekenen een automatische noodrem, dodehoekdetectie en een passieve rijstrookassistent present.

Binnenin het ondertussen funky interieur van Citroën een 7-duims infotainmentscherm in het midden van het dashboard. Android Auto en Apple CarPlay kunnen er uiteraard op draaien. Van grote broer C5 Aircross neemt de C3 Aircoss tenslotte een head-updisplay mee. Iets dat je moet missen in de reguliere C3 en C4 Cactus. In het najaar moet de C3 Aircross bij de dealer staan.