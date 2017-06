En de bestverkochte A-segmenter begin dit jaar is...

Ongeveer tien procent van de verkochte auto's in Europa is een kleintje. Nee echt een kleintje, een A-segmenter zeg maar. Een segment dat dit jaar nog een dipje zal nemen maar dan zal stagneren. Met dank aan de overloop richting compacte crossovers van Europees cliënteel. In elk segment heb je natuurlijk heer en meesters, dat is bij de kleintjes niet anders. En de koning in het A-segment? Dat is Fiat.

En nee, niet met de 500.

Het is te zeggen, in de eerste drie maanden van 2017 was de Fiat Panda de meest verkochte A-segment auto in Europa. Fiat 500, die volgde evenwel op een tweede plaats. Pas dan mag Volkswagen in de spotlight stappen met de UP!, met ongeveer de helft verkochte exemplaren tegenover de Panda. Toyota Aygo en Hyundai i10 mogen de top 5 tenslotte afmaken.

• 1: Fiat Panda (59.295 ex)

• 2: Fiat 500 (54.844 ex)

• 3: Volkswagen UP! (27.308 ex)

• 4: Toyota Aygo (26.165 ex)

• 5: Hyundai i10 (24.650 ex)

• 6: Renault Twingo (20.517 ex)

• 7: Peugeot 108 (18.397 ex)

• 8: Citroën C1 (16.949 ex)

• 9: Kia Picanto (16.932 ex)

• 10: smart ForTwo (16.732 ex)

Cijfers Jato