Hyundai zet productie Ioniq Electric onder hoogspanning

Drie varianten heeft de Ioniq en Hyundai heet het altijd duidelijk gemaakt dat de hybride-versie de belangrijkste zou zijn. Dat wil evenwel niet zeggen dat ze de Electric niet aan de straatstenen kwijt geraken. Alles behalve, want in thuisland Zuid-Korea is die ondertussen uitgegroeid tot de best verkopende elektrische wagen. Enkel kan de productie niet volgen. Waardoor leveringen over de gehele wereld onder druk staan.

Daarom dat Hyundai besloten heeft de productie op te trekken met 50 procent. Spreken we over cijfers, dan zullen er vanaf juli 900 elektrische Ioniq's van de band rollen (voordien 600). Die moeten er voor zorgen dat tegen september alle markten terug zonder (wacht)problemen aan een Ioniq geraken. Of ze bij Hyundai klagen over het succes? Wat denk je zelf?