Lexus LS 350: Chinese instapper

Hoewel Lexus in onze contreien vooral gelinkt wordt aan hybrides, zwiert het merk in China die hybride-aandrijving van de LS 500h, waardoor je achterblijft met de LS 350, een atmosferische luxesloep.

Ongeveer elke limousine doet het tegenwoordig met turbogeladen motoren. Logisch ook, want veel gewicht en een atmosferische motor resulteren vaak in een hoog verbruik en CO2-uitstoot. Daarom ook dat Lexus de LS onder de 500-noemer aanbiedt met een 3.5-liter biturbo V6 of als 500h met een zescilinder en elektrohulp. Voor de Chinese markt zwiert Lexus desgewenst die hybride-aandrijving buiten van de 500h. Waardoor je over blijft met een 322 pk (380 Nm) sterke atmosferische V6 in de LS 350.

Wij prefereren toch de twee turbo's op de V6 (in de LS 500) waardoor je de beschikking krijgt over 421 pk en 600 Nm. Als je dan toch met een vlaggenschip op pad moet. Het lijkt trouwens onwaarschijnlijk dat Lexus de 350 zal commercialiseren op de Europese markt.