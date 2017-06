Citroën C5 is niet meer

De allerlaatst C5 is zopas van de band gerold in de Franse fabriek in Rennes, de hoofdstad van regio Bretagne. Waardoor er definitief een einde komt aan de C5 in Europa, want de nieuwe generatie zal enkel zijn diensten leveren in China.

In 2015 kreeg de C5 uit 2007 nog een broodnodige facelift, vorig jaar mocht de sedan al uit de handel. Maar de stationwagen, die liep nog iets langer van de band. Tot nu om exact te zijn, want in de Rennes-fabriek is de laatste C5 Tourer een feit. Waardoor niet enkel de C5 uit Europa verdwijnt maar Citroën ook het laatste model doet verdwijnen dat je kon uitrusten met de hydropneumatische ophanging. De C5 Aircross - wel voor Europa - moet ons alvast kennis laten maken met opvolgsysteem.

Tien jaar lang stond de C5 bij de dealer, 635.000 stuks vlogen over de toonbank, waardoor de sedan en station voor de hogere middenklasse een matig succes was. Om je een idee te geven; van de Passat van vorige generatie (B7) verkocht Volkswagen 700.000 exemplaren tussen 2010 en 2015... in de VS alleen. En dat was zowat de zwakste markt voor dat model. Desalniettemin waren er in 2016 nog zo'n 10.000 klanten voor de C5, waardoor hij toch een bepaalde aanhang had.

Of er rechtstreekse opvolger komt, daar zijn geruchten van. Tot dan zal de C5 Aircross de plak zwaaien.