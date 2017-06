Dit doet Renault met gebruikte batterijen uit elektrische modellen

Richting het containerpark sturen? Denk opnieuw. Renault slaat de handen in elkaar met Powervault om de gebruikte batterijen opnieuw te gebruiken in woningen. Tesla's Powerwall op z'n Frans, zeg maar.

Bij Renault hebben ze al langer door dat een elektrische wagen maar een impact op het milieu kan hebben als je het leven voor en leven er na op een groene manier kan invullen. Vooraf hebben we het natuurlijk over de zo ecologisch vriendelijke manier om pakweg een Zoe in elkaar te steken, het leven er na gaat bijna volledig over de batterij. Want in essentie blijft zo'n batterijset een vervuilend ding als je het gewoon in de grond dumpt.

Uiteraard dumpt Renault die dingen niet gewoon in de grond. Wel hergebruiken ze die batterijen al om elektrische Traffic's te bouwen, nu stapt Renault ook in de wereld van de thuisbatterij. Daarvoor werkt het samen met Powervault, een Brits bedrijf dat zich hier mee bezig houdt. Simpel gezegd; Renault Zoe zit op het einde van zijn leven, gaat terug naar Renault, Renault haalt de batterij er uit, Powervault maakt er kleinere sets van en verkoopt ze om te installeren in woningen.

Daarmee volgt Renault merken zoals Tesla, BMW en Mercedes die ook al experimenteren met batterijen voor thuisgebruik. Het uiteindelijke doel? De batterijen in roulatie houden (= minder impact op het milieu) en gezinnen slimmer (lees: goedkoper) om laten gaan met energie. Door de batterij op te laden tijdens daluren of via zonnepanelen en de mogelijkheid bieden om nog over energie te beschikken tijdens een energietekort op het net. Initieel start Renault met een proefproject in het VK, afhankelijk daarvan zal de Powervault richting heel Europa trekken.