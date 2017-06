Officieel: Nissan X-Trail facelift (2017)

Enkele maanden na de opgefriste Qashqai wordt ook grote broer X-Trail in een nieuw pak gehesen. Waardoor de 7-zits Qashqai terug in tred loopt met de rest van de familie en - belangrijker - hij kan pochen met stevig wat autonome technologie.

Zoals verwacht steekt Nissan na de lancering van de opgefriste Qashqai de X-Trail in een nieuw jasje. Een jasje dat je vooral zal herkennen door een stevig herwerkte voorsteven. Met typische V-grille en meer uitgeklopte koelsleuven. Het laat de SUV alvast wat stoerder voor de dag komen. Nieuwe 18-duims velgen en nieuwe lakkleuren moeten tenslotte klanten terug naar de showroom lokken voor de X-Trail.

Al is dat uiterlijk vertoon vooral een spotlight om veel belangrijkere wijzigingen onder de aandacht te brengen, want net zoals Qashqai krijgt de X-Trail ProPILOT aan boord. Een systeem dat de de X-Trail autonoom over de autostrade laat rijden op één laan. Net zoals duur gerief vanBMW en Mercedes dat kan. Vanaf augustus te verkrijgen bij je Nissan-dealer, deze X-Trail.