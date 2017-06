Seat laat je zelf haar 7-zits SUV benoemen

De marketingafdeling van Seat heeft wat last van de warmte, waardoor de ideeënput helemaal is uitgedroogd. Tijd om dus richting de massa te trekken om met een nieuwe naam voor de toekomstige 7-zits SUV te komen. Het Spaans broertje van de Volkswagen Tiguan Allspace en Skoda Kodiaq zeg maar. Heb je een goed idee, dan kan je die naam inzenden tot 22 juni, hierzo.

Je vrijheid wordt evenwel wat ingeperkt, want de naam zal in lijn moeten zijn met de eerder gekozen namen. Simpel gezegd; vernoemd naar een stad in Spanje, de waarden van Seat omvatten en makkelijk moet uit te spreken zijn in alle talen. Seat zal de beste namen bundelen en in september het publiek laten kiezen. Jullie een goed idee?