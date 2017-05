Nieuwe Porsche 911 Carrera RSR 3.8 uit 1993 is miljoenendeal

Eén van in totaal 51 Porsche 911 Carrera RSR 3.8 is van eigenaar veranderd voor een oogwaterend bedrag. Als je uniek wil zijn moet je daar dus serieus veel voor betalen, maar je zal natuurlijk niet snel dezelfde wagen op de baan zien en dan zeker niet met deze unieke configuratie. O ja, de wagen heeft nog maar 10 kilometer op de teller dus je kan wel spreken over een nagelnieuwe Porsche 911 RSR.

Niet alledaags

Om even terug te komen op het configuratie gedeelte. Binnenin heb je rood en wat grijs en best nog redelijke veel extra rood, rood de kleur van de liefde en dat gevoel roept deze unieke Porsche toch wel op. Dus ja een rood interieur. Wat nog meer? De lak heeft nog steeds de orginele Polar Silver Metallic kleur en dit in combinatie met de goudgekleurde remblokjes en dikke velgen geeft een top uiterlijk.

Best potent voor zijn leeftijd

Onder de motorkap die in een 911 achteraan zit, het blijft nog steeds een motorkap, zit een 3.8 liter die ongeveer 350 pk en 385 nm produceert. Ongeveer, want er zijn modellen die 375 paardjes eruit duwen. Dit werd met behulp van een manuele vijfversnellingsbak op de grond gezet en zorgde voor een spurt naar 100 km/u in ongeveer 3.7 seconden. In your face, Ferrari F40, het neusje van de zalm in dit tijdperk.

Nu hadden ze voor dat geld wel de wagen even mogen kuisen, vinden ondergetekende.