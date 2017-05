Polestar vestig Ring-record, verzwijgt het

Autoconstructeurs die een ronderecord op de Nurburgring vestigen, pakken daar meestal groots mee uit. Want zo'n 'Ring-record is representatief voor hoe de wagen op de gewone weg zal rijden, weet je wel. Bij Volvo/Polestar zijn ze echter niet zo'n toeterende luidsprekers, want zij hielden het record een heel jaar lang geheim voor de buitenwereld.

Na de WTCC manche op de Nurburgring vorig jaar bleef Polestar nog een paar dagen extra hangen om tests uit te voeren met de Polestar S60. Een rondetijd van 7'51.110 werd toen neergezet tijdens één van die testsessies. Die tijd was genoeg om het record voor snelste straatlegale vierdeursproductiewagen op hun naam te zetten. Ja, er zijn wel wat categorieën waarin je een record op je naam kan zetten, tegenwoordig.

Volvo laat verder weten dat ze tijdens het testen een hele hoop data genereerden, waarmee ze tijdens het vorige WTCC-seizoen aan de slag konden in hun racewagens en hun productiewagens. Daardoor was het pas nu, een jaar later veilig genoeg om het recordnieuws vrij te geven.