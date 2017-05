Geen Cupra-behandeling voor Seat Ibiza

Serieus boenken met de stereo, uitstappen uit een getunede Seat Ibiza Cupra om dan het petje goed te zetten. Iedereen kent Kevin van om de hoek wel. De kans is echter groot dat Kevin gaat uitsterven. Nee, niet op die manier. De Seat Ibiza Cupra is diegene die van het straatbeeld gaat verdwijnen en het doet ons toch wel een beetje pijn. Iedereen heeft toch een soft-spot voor de kleine hete hatchbacks, niet?

Schrappen

Volgens Seat is er wel vraag naar een leuke variant maar deze vraag is te exclusief om er op in te gaan. De Ibiza zal maximum 150 paardjes halen uit een 1.5 liter TSI en dat is genoeg pit volgens Seat voor een B-segment wagen die hoofdzakelijk in de stad rijdt. Er zijn nog andere opvallende veranderingen binnen het Ibiza-gamma namelijk het verdwijnen van de stationwagen en 3-deursversie. Het is niet alleen schrappen in de familie, zo komt er nog wel een CNG-versie tegen het einde van deze zomer bij.

Cupra sterft niet volledig uit maar gaat bewaard worden voor de “hogerstaande” modellen zoals de Leon. Dus iets meer besparen op je verschillende Nike’s en dan lukt zo een Seat Leon Cupra wel.