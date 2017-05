Volkswagen Up! GTI is eindelijk officieel

Een up! met TSI-motor en 90 pk was een mooie toevoeging aan het gamma, maar stiekem bleven we toch wachten op de GTI-versie. Met het Worthersee treffen in volle uitvoer heeft Volkswagen deze kleine duivel losgelaten. Eindelijk.

Een kleine duivel is het, want verwacht geen hyperhatch-prestaties van deze rakker. De 1.0 TSI levert in deze GTI-configuratie 115 pk.

tijden veranderen

41 jaar na de originele GTI wil Volkswagen de cirkel rondmaken door een wagen op de markt te zetten met dezelfde prestaties. Al is de cirkel eerder een ster, want hoewel er veel raakvlakken zijn, verschilt de up! GTI toch danig van de originele Golf GTI uit 1976. Een klasseverschil, dat alvast, maar met een vermogen van 115 pk heeft deze up! GTI ook 5 pk meer dan die Golf van toen. De golf haalde met zijn 810 kg een topsnelheid van 182 km/u. Destijds was dat onverantwoord snel. Nu nog altijd, maar als je weet dat de 977 kg wegende up! een topsnelheid van 197 km/u haalt, dan weet je dat tijden veranderd zijn. 197 km/u in een koekendoos als de up!, laat het even inwerken.

Waar ze dan de raakvlakken maken? In de rode striping in de grille en het Clark tartan patroon in de zetels, zo typerend voor de Golf GTI. Volkswagen gaat ook voor de herinnering in de buitenkleur. Daar kan je hem bestellen als Tornado Red, Pure White en Black Pearl, kleuren die ook voor de Golf GTI beschikbaar waren met een iets andere benaming. Voor de up! GTI komen daar ook nog Dark Silver en Costa Azul blauw bij.

Maar behalve de motor en de kleuren werd ook de ophanging herwerkt. De wagen staat 15 mm lager, wat voor een iets sportiever rijgedrag moet zorgen. De dikke dakspoiler achteraan moet dan weer voor iets meer downforce op de achterwielen zorgen. Voorlopig heeft Volkswagen het nog over een Concept ter ere van het Worthersee treffen, maar verwacht de auto tegen 2018 wel bij de dealer.