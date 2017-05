Michelin: 'Stop met vroegtijdig banden kopen!'

Het Franse Michelin roept in een rare twist klanten op om langer te wachten met het vervangen van hun banden. Dit om de natuur een dienst te bewijzen. Want op jaarbasis zouden we zo 9 miljoen ton C02 kunnen uitsparen.

Bandenfabrikant Michelin is het beu dat we massaal onze banden te vroeg vervangen. Want hoewel dat goed voor de spaarpot van het Franse concern is, is het minder goed voor het milieu. Het roept dan ook op om echt wel te wachten tot er nog 1,6 milimeter aan profiel op je banden staat, het wettelijke minimum. De oproep komt omdat het merk opmerkt dat veel specialisten (lees: bandencentrales) aanraden om niet onder de 3 milimeter te gaan.

Lariekoek volgens Michelin en het gaat nog een stap verder door te zeggen dat haar premiumproducten met 1,6 milimeter profiel vaak beter presteren dan gloednieuwe banden van een budgetmerk. Daarnaast verlaagt de rolweerstand van banden mettertijd waardoor je minder brandstof zal verbruiken. Het Franse merk berekende dan ook dat in de EU alleen jaarlijks bijna 7 miljard wordt uitgegeven aan onnodig bandenvervanging en het hogere brandstofverbruik dat daar aan vast hangt. Belangrijker; jaarlijks zouden daardoor 128 miljoen banden extra moeten gefabriceerd worden.

Michelin zou hierdoor natuurlijk moeten staan springen van geluk maar kan niet voorbij het feit dat het wegsmijten van een halfvolle tube tandpasta - zoals Michelin het vergelijkt - jaarlijks voor 9 miljoen ton aan extra CO2 zorgt. Oprijden dus die handel.