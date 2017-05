Renault Espace krijgt Alpine-motor onder de kap

Net zoals vele andere merken frist Renault haar Espace subtiel op voor de zomer van 2017. Met nieuwe 18 en 19 duimers en een evenzeer nieuw titanium grijs-kleurtje. Ook binnenin nieuwe kleur, in de vorm van een zandgrijs lederen interieur. Apple CarPlay en Android Auto maken dan weer hun weg naar het R-Link 2 infotainmentsysteem.

Maar de motor

Al weten we dat jullie hier zijn voor dat motorblok. De 1.6-liter turbobenzine met 200 pk (TCe 200) is uit, voorin mag de 1.8-liter turbobenzine die Renault Sport ontwikkelde voor de Alpine A110. In die sportwagen is de krachtbron nog goed voor 250 pk, in de crossover/MPV werd dat vermogen teruggeschroefd naar 225 stuks. Het koppel bedraagt dan weer wel 300 Nm, 40 eenheden meer dan bij de TCe 200.

De topmotor is enkel beschikbaar op de topversies en krijgt standaard een zeventrapsautomaat en 4Control-vierwielsturing om de baan op te gaan. Voor de geïnteresseerden, Renault spreekt van een normverbruik van 6,8 l/100 km en 152 g/km C02. Momenteel al beschikbaar in Frankrijk, niet veel later ook verkrijgbaar in ons Belgenland.