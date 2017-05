Mini punt haar modellen bij voor de zomer (2017)

Een zomerrevisie voor de Mini-stal, zo kan je deze aanpassingen noemen, want hoewel technisch kleine nieuwigheden zal je het aan de buitenzijde niet gewaar worden. Laten we dan ook meteen beginnen met de grootste nieuwigheid; 's nachts zal de instrumentencluster een witte gloed schijnen in plaats van een oranje tintje.

Schokkend.

Een trend die we trouwens ook al bij BMW zagen, waardoor we weten waar MINI haar mosterd haalt. Ook nieuw is de brandstofmeter. Die verliest zijn individueel verpakte streepjes en daalt voortaan in één digitale meter naar nul. Voor een betere zichtbaarheid.

Ander klein detail is het verdwijnen van de gigantische ring rond de versnellingspook voor de rijmodi. Voortaan toggel je een subtiele schakelaar onder de aircobediening. Apple Carplay maakt tenslotte eveneens zijn opwachting.

One D en One richting Countryman

De grootste der Mini's, de Countryman, zal vanaf juli dan weer uit te rusten zijn met de 1.5-liter driecilinder van het merk. Waardoor je afhankelijk van je benzine- of dieselkeuze One of One D achterop de kofferklep krijgt. De turbobenzine doe het alvast met 102 pk en 180 Nm. Waardoor je 11.8 seconden nodig hebt om de honderd aan te tikken. Normverbruik en CO2-uitstoot zakken dan weer wel naar een respectabele 5,5 l/100 km en 126 g/km.

Cijfer waar de One D nog even onder duikt. Eveneens een turbogeladen 1.5 maar dan met 116 dieselpk's en 270 Nm koppel. Normverbruik? 4,1 liter. CO2-uitstoot? 109 g/km. Sprint naar de honderd? 10,9 seconden. Evenwel niet de groenste, want de Countryman heeft ook nog een plug-invariant in de aanbieding.