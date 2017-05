Wat doet dit hoopje Mercedes-Maybach S 650 Cabrio bij Brabus?

Best zeldzaam met een oplage van 300 stuks en zeker duur genoeg met een startprijs van 300.000 euro. Toch zijn er klanten die niet helemaal tevreden zijn met hun Mercedes-Maybach S 650 Cabrio, waardoor aanpak van Brabus zich aandient. Al zeker 20 klanten wist Brabus zo te strikken. Waardoor de parkeerplaats van de afdeling in Bottrop bijna last heeft van een Maybach-plaag. Of in geldtermen; dik 6 miljoen aan rollend materiaal op de parking.

Wat Brabus juist gaat maken van de modellen is niet bekend, al kan je het typische receptuur verwachten; meer pk's, ander bumperwerk en een hoger prijskaartje. The ussual, zeg maar.