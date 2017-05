Bentley werkt aan veganistisch interieur

Noem het een hype, levenswijze of religie, de kans is groot dat jij ook een veganist kent. Een persoon die uit overtuiging het gebruik van dierlijke producten zo hard mogelijk vermijd, zowel qua voedsel als qua gebruiksproducten. Bentley zegt nu dat het enkele klanten heeft - vooral in California - die veganistisch zijn maar het niet zien zitten om hun bips elke dag te parkeren in 20 kilometer aan koeienhuid binnen een Continental GT.

Daarom ook dat Bentley werk aan het maken is van een veganistisch interieur. Waarbij de luxe uit andere producten wordt gezocht. Denk dan aan leder van paddenstoelen of gerecycleerd toiletpapier of god weet wat. Het resultaat zal alvast een duit kosten. Maar rijke veganisten zullen die meerprijs met liefde betalen uit overtuiging. Dat zo'n Bentley stiekem op dierlijke brandstof rijdt (en veel brandstof), dat zullen we dan maar even door de vingers zien.