Mitsubishi wordt 100: plaats plug-intech in allereerste model

Jawel, in 1917 bracht Mitsubishi haar allereerste wagen uit, de Model A, waardoor het merk dit jaar honderd kaarsjes mag uitblazen. Een eeuwviering dat de Amerikaanse afdeling niet zomaar voorbij kon laten gaan. Waardoor het richting West Coast Customs trok (de originele rakkers van Pimp My Ride) met een idee. Een idee waarbij die Model A van 1917 de technologie aan boord zou krijgen van de Outlander PHEV uit 2017. Een huwelijk tussen oud en nieuw zeg maar.

Het zou alvast maken dat die Model A plots over een 2-liter benzine beschikt en een elektromotor met een gezamenlijk vermogen 203 pk en 300 Nm. Ter verduidelijking; toen de Model A van de band rolde lag er voorin een 2.8 liter viercilinder die ruwweg 35 pk wist neer te zetten. We zijn alvast benieuwd naar het resultaat maar gaan er nu al prat op dat dit spannender is dan alle huidige modellen van Mitsubishi samen.