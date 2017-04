Deze Nissan Leaf AT-EV gaat 16.000 rallykilometers afleggen

Elektrische racewagens zijn niet nieuw, rallyvarianten dan weer wel. Toch is het net dat wat Nissan prepareerde; de Leaf AT-EV, een opgestoerde Leaf met een hogere rijhoogte, extra bescherming en de bekende batterij van 30 kWh aan boord. Klaar om de Mongol Rally te overwinnen, een uithoudingsrally van maar liefst 16.000 kilometer.

Dat las je goed, Nissan gaat 16.000 kilometer racen met deze aangepaste Leaf. Gaan we er dus even van uit dat zo'n Leaf 30 kWh het 200 kilometer trekt op één batterij, dan zullen ze zo'n 80 keer moeten opladen tijdens de race. Al zal het uiteindelijke getal een stuk hoger liggen waarschijnlijk. Nu goed, die Leaf AT-EV dus. Met de letterscombo AT-EV voor All Terrain Electric Vehicle. Toch prijkt er geen vierwielaandrijving onder deze Leaf.

Wel krijgt de elektrische wagen van Nissan een hogere rijhoogte en smallere velgen met banden (goed voor het onverharde). Om de elektrospullen te beschermen krijgt de Leaf onderhuids nog de nodige beschermplaten. Bovenop het dak dan weer imperiaal (heerlijk woord) om spullen te sjouwen, zoals de achterbank bijvoorbeeld, want die werd verwijderd uit de elektrische wagen, een gewichtsbesparing van 32 kilogram. Verwacht maar dat Nissan de nodige know-how uit dit avontuur haalt voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie Leaf.

Hoe diep je in het water kan met een elektronische aandrijving, bijvoorbeeld...