Er zit geen sleet op de Ford Mustang

Je mag dan wel bedenkingen hebben bij heel de One-Ford-strategie van de Blauwe Ovaal waarbij elk model over heel de wereld verkocht moet worden, het heeft wel de markt van de Mustang helemaal open getrokken. Iets waar iedereen buiten de landsgrenzen van de VS blijkbaar op zat te wachten, gezien de verkoopcijfers van de iconische wagen. Zo was in 2015 elke tiende Mustang in Europa ééntje van België. Ondertussen staat volgens Brits onderzoeksbureau IHS Markit de Mustang met stip op één als best verkopende sportwagen in de wereld.

Zo tekenden vorig jaar liefst 150.000 klanten een bestelbon voor de Mustang. 45.000 daarvan buiten de VS, waardoor de musclecar vooral in eigen land een imagowagen blijft. Tenslotte laat Ford nog weten dat het de eerste drie maanden van 2017 3.600 Mustangs verkocht in Europa.

Zie jij ze vaak rijden in je buurt, de Mustangs?