Mercedes gaat Tesla bekampen met batterijopslag

Automakers doen af en toe een zijsprongetje. Zo kan je bij Volkswagen ook braadworst kopen, zo heeft Mercedes tegenwoordig een eigen energieopslag. Ok, dat is wat minder extreem dan die worsten.

Handiger ook, want de energy storage systems die Mercedes-Benz Energy verkoopt kan je gewoon thuis in je garage zetten. Ze dienen om je huis van stroom te voorzien, al werden ze origineel ontwikkeld voor automotive doeleinden binnen Mercedes zelf. Ze werden en worden gebouwd door Accumotive, een bedrijf dat volledig in handen van Mercedes-Benz is en waar zowat 100 mensen werkzaam zijn.

Elke module heeft een capaciteit van 2,5 kWh, een pak van maximaal acht modules aan elkaar geschakeld levert zo 20 kWh. Mercedes start met de commercialisering van de accupacks via een aantal lokale handelaars. Het geheel omvat een set zonnepanelen, een systeem voor energiebeheer, een accuineverter en de energieopslag zelf natuurlijk.

Mercedes is niet de enige die aan een autonome stroomvoorziening voor thuis denkt, Tesla deed het hen al voor in samenwerking met Panasonic en Nissan gebruikt de eigen LEAF dan weer om stroompieken en -dalen op te vangen in het thuisnetwerk.