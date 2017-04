Kleintje mét: Mercedes-AMG Project One krijgt 1.6-je onder motorkap

De Mercedes-AMG Project One is en blijft er uitzien als iets van uit de toekomst, maar er is bevestiging gekomen dat deze hypercar zijn intrede doet op het autosalon van Frankfurt. Nu om eerlijk te zijn: een beperkt publiek heeft de wagen al kunnen bewonderen achter gesloten deuren op het autosalon van Genève en de reacties waren unaniem: wat een extreem beest. Als we de plaatjes mogen geloven dan kunnen we dit alleen maar toejuichen en duimen maar dat er eentje voor België is.

1.6L V6

Dat is de krachtbron die deze wagen gaat aandrijven met wel wat hulp van elektrische kant. De turbo geblazen 1.6l benzine motor komt voort uit de formule-1 wereld waar Mercedes-AMG al best vaak heeft laten zien tot wat ze instaat zijn. 1.020 pk krijg je uit de combinatie van de benzinemotor en 4 elektrische motoren, waarvan er 2 de voorwielen aandrijven, 1 voor de krukas en 1 die zich ontfermt over de turbo. Pas bij 11.000 omwentelingen raak je de rode lijn.

Combineer dit met een heleboel carbon waardoor de wagen maar 1.315 kg in de schaal legt en je komt uit op een enorme krachtpatser/ruimteschip. Deze Formule-1 geïnspireerde bolide kan van jou zijn voor een luttele 2,2 miljoen euro... Maar je moet snel zijn want er zijn al 225 van de 275 stuks verkocht. Hou ook even rekening met dat je na 50.000 kilometer de motor even een enorm groot en duur onderhoud moet geven, moest je dan toch interesse in de wagen hebben.