Parkeerremitis: Tesla fluit 53.000 auto's terug naar de dealer

Hoewel je het niet uit de mond van de believers zal horen is Tesla niet perfect. Dat heeft het Amerikaanse merk van elektrowagens zelf ontdekt. Want het roept wereldwijd maar liefst 53.000 auto's terug naar de dealer door een technisch probleem met de parkeerrem. Zowel S als X kampen met het probleem.

Niets levensbedreigend liet Tesla weten. Wat juist? Wel, het ontdekte dat 53.000 exemplaren van de Model S en Model X mogelijks een technisch probleem aan boord hebben waardoor de parkeerrem dienst weigert. Weigeren in die zin dat eenmaal aan hij niet meer uit wilt. Knullig natuurlijk, als je wilt vertrekken met je elektrobolide.

De geaffecteerde modellen werden allemaal gebouwd tussen februari 2016 en oktober 2016. Het merendeel, 31.000 stuks, werd verkocht in de VS, de rest rolt over de rest van de wereld, waardoor er mogelijks ook Belgische exemplaren bij zijn. Eigenaars zullen alvast een notificatie krijgen van het merk.