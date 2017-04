Toyota Auris Black Edition is... niet zwart

Om de verkoop een boost te geven lanceert Toyota een speciale versie van de Auris. Die Black Edition met een vleugje sportiviteit over de C-segmenter gieten. En hoewel de naam anders doet denken kan je hem in alle kleuren behalve zwart krijgen. Tja.

In het wit, rood en grijs, de Auris Black Edition. Waardoor Toyota een pagina uit het Bentley-boek kopieert. Het zwarte in de naam linkt niet naar de lakkleur wel naar de accenten die Toyota daar over drapeert.

Want buitenspiegels, spiler, dak en vinantenne worden uitgevoerd in de donkere tint.

Tenslotte krijgt ook de snuit vooraan een toefje zwart, waardoor de Auris wat stoerder voor de dag mag komen. Vanaf 1 mei te bestellen bij je lokale Toyota-dealer, deze Black Edition.