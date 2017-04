Officieel: Opel Grandland X (2017)

De gezinsuitbreiding bij Opel zet zich zonder rem verder. Want na de Crossland X krijgen we nu al de Grandland X voor geschoven. Een C segment SUV die Nissan Qashqai wat weerwerk moet bieden. Met de hulp van Franse roots.

Duits, deze Grandland X, waardoor het meteen ook het braafste broertje van de samenwerking tussen Citroën, Peugeot en Opel is. Want waar Peugeot met de 3008 de kaart van futurisme trekt en Citroën met de C5 Aircross voor gewoon voluit absurdisme gaat weet Opel dat haar klanten het graag iets serieuzer zien. Toch maakt dat de Grandland niet saai. Verre van zelfs. Want naast de Mokka X en Crossland X oogt deze grootste fraai dankzij het lijnenspel op de flank dat overgaat in de scherp uitgesneden kofferklep.

Binnenin gaat Opel voor haar eigen huisstijl. Waardoor er geen plaats is voor het fraaie 12.3-duims digitale scherm pal voor je neus dat de Franse broertjes wel aangemeten krijgen. Denk Insignia in een SUV-jasje. Met zaken zoals stuurverwarming, adaptieve cruisecontrol en Opel Eye waar een resem veiligheidshulpmiddelen aan vast hangen. Vierwielaandrijving - ook een hulpmiddel voor de veiligheid zou je kunnen zeggen - siert door gebrek. Want net zoals kleiner broertje Crossland X zal de Grandland X steeds kracht naar de voorpootjes sturen. Waardoor gek genoeg de Mokka X de enige SUV met vierwielaandrijving is bij Opel.

De Grandland X krijgt alvast zijn debuut tijdens het autosalon van Frankfurt eind september en rolt z'n 1.652 liter grote koffer niet veel later naar je lokale dealer.