BMW M4 CS: Voor de straatracers (2017)

Lang op de geruchtenlijst en nu eindelijk officieel, deze M4 CS. Een modelletje dat de ruimte tussen het reguliere model en de GTS moet opvullen. Iets dat klanten voordien moesten doen door voor het Competition Package te gaan. Deze CS neemt de componenten van dat pakket over en smeert er nog leuks bovenop. Om te beginnen visueel, want voor en achter mag er koolstofvezel aan de bumpers worden gekleefd terwijl ook de motorkap (stiekem van de GTS) en het dak uit dat goedje bestaat. Al mogen die wel mee in carrosseriekleur. Achterop tenslotte een subtiel koolstofvezel spoilertje. Resultaat? 32 minder kilo's om mee te sleuren op de hoogste punten van de wagen.

BMW gaat er dan ook prat op dat ze bewust deze CS wegsturen van een diehard circuitmachine, ze hebben de GTS tenslotte. Waardoor gebruiksgemak op punt blijft staan. Toch mochten ingenieurs zich buigen over de mechanische componenten. Waardoor de zes-in-lijn wat extra paarden krijgt en ze ziet stijgen naar 460 stuks samen met 600 Nm (+50 Nm). De veren en dempers werden ook herbekeken waardoor deze CS waarschijnlijk net een tikkeltje strakker de bocht om moet gaan. Kortom, vanaf vandaag de M4 om te hebben, deze CS.