Officieel: Jaguar F-Type aan de viercilinder (2017)

In de strijd naar het afschaven van CO2'tjes blijft geen model gespaard. Ook niet de F-Type . Want die krijgt voortaan een turbogeladen viercilinder benzine onder de kap. Met een beter verbruik en nog steeds pittige prestaties, aldus Jaguar.

Berg de zakdoekjes al maar meteen op. Het is geen vervanging, wel een toevoeging aan het gamma. Waardoor je naast die viercilinder ook nog steeds de V6 en V8 onder de kap van de heerlijke Britse sportwagen zal vinden. Voor ieders wat wils dus en tamelijk uniek, want de meeste sportwagens rollen een handjevol vermogensversies uit met het gebruik van dezelfde motor.

Nu goed, die 2-liter viercilinder benzine met twin-scroll turbolader in de F-Type, wat kan 'ie juist? Wel, het blok komt uit Jaguars Ingenium-familie (lees: aluminium-blok) en brengt 300 pk en 400 Nm naar de achterwielen. Dat is 40 pk en 50 Nm minder dan je van de 3-liter V6 krijgt. Toch weet de viercilinder-uitvoering dankzij een lager gewicht voorin (-52 kilogram), snellere beschikbaarheid van het koppel en de 8-trapsautomaat een sprint naar de honderd af te werken in zo'n 5,5 seconden.

Met F-sound

Met z'n CO2-uitstoot van 163 g/km en normverbruik van 7,2 l/100km is het meteen ook de 'groenste' F-Type van de line-up. Toch spendeerden de ingenieurs serieus wat tijd in de geluidskamper om de inlaat en uitlaat zo te tunen dat het typerende F-Type-geluid recht blijft staan.

Jaguar hangt hier trouwens niet de voortrekker in sportwagenland uit, want al eerder ging de Porsche Cayman aan de viercilinder. Al is dat wel een boxermotor. Herkennen doe je de 'instapper' alvast aan de trapezoïdale uitlaat achter.