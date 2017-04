Belgen zijn Europees kampioen linksrijden! [Vraag]

Nu vragen wij ons af of het probleem bij het rechts inhalen ligt of bij het linksrijden zonder reden. De wet verplicht nochtans om zo rechts mogelijk te rijden, of niet?

wat zegt de wet

Volgens wet artikel 9.3.1. moet er zo rechts mogelijk worden gereden (en wij quoten: Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen). Voor veel chauffeurs is het een hele frustratie dat een andere bestuurder links blijft rijden waardoor er zeer regelmatig rechts wordt ingehaald. Om even duidelijk te zijn: Rechts inhalen is ook een overtreding.

Zeker 41% van de Belgen geeft toe dat ze weleens rechts inhalen en dit is 10% meer dan het Europees gemiddelde. Naast het rechts inhalen scoren Belgen ook sterk op het claxonneren en te snel rijden ook al is het algemeen geweten dat snel rijden een belangrijke doodsoorzaak is. Nog een leuk weetje bij het claxonneren is dat Spanjaarden en Italianen hun toeter toch nog net wat meer gebruiken, dat is waarschijnlijk te wijden aan dat zuiders temperament.

Halen jullie al eens rechts in?