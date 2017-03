Uber slaat handen in elkaar met Leaseplan België

Leaseplan en alternatieve taxidienst Uber hebben te kennen gegeven samen te werken in heel Europa. Waardoor ook Belgische Uber-chauffeurs specifiek wagens kunnen leasen via het Nederlandse leasingbedrijf.

Hoewel veelbesproken en verguisd door de traditionele taxidiensten lijkt er geen rem te staan op Uber, de Amerikaanse alternatieve taxidienst waarbij iedereen chauffeur kan worden met z'n privéwagen. Het bedrijf gaat namelijk in Europa in zee met Leaseplan, waardoor de Uber-chauffeurs auto's kunnen leasen via het bedrijf om zo kosten, onderhoud, herstellingen en verzekering onder te brengen onder één dak.

Volgens Leaseplan België bieden ze daarmee de hardware aan voor de chauffeurs terwijl Uber de software voorziet. De samenwerking is niet nieuw, want Uber en Leaseplan werken ook al samen in Nederland, Frankrijk en Portugal. Dit jaar komen daar nog twintig Europese landen (waaronder België) bij.