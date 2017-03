Dit verwacht Renault van Alpine

Een sportwagenmerk terug uit haar as laten herrijzen, het is geen gemakkelijke taak. Al zeker niet omdat Alpine winstgevend moet zijn voor Renault, anders trekken ze er de stekker uit. Of het ze gaat lukken?

Het carrièresucces van Alpine zal volledig afhangen van de winstgevendheid van het merk. Want Renault heeft geen zin om een verlieslatend bedrijf in leven te houden. Dat zijn hoge verwachtingen van een niche-sportwagenbouwer, al zeggen we het zelf. Toch geloven ze er bij Renault en Alpine in, dat weet Christophe Deville te zeggen, communications director voor het nieuwe opgericht merk en Renault Sport.

Om te beginnen gelooft de man er in dat ze een zeer uiteenlopend cliënteel zullen aantrekken. Daarvoor neemt het twee groepen in het vizier: jonge succesvolle ondernemers die kicken op design en moderniteit en mannen ouder dan 45 jaar die meerdere auto's bezitten en misschien al een Porsche in het bezit hebben gehad. Waarmee ook meteen duidelijk wordt in welke niche ze willen opereren. Eentje waarin je een circuitbeest hebt dat je niet elke dag kan rijden en een andere die kwalitatief geweldig is, krachtig cijfers voor de dag brengt maar veel meer gewicht mee moet zeulen. Juist ja, de Alfa Romeo 4C en Porsche 718 Cayman dus.

Overschatte productie?

Alpine hoopt zich met de A110 daartussen te kunnen nestellen en klanten af te snoepen. Serieus wat klanten, want bij het lanceringsjaar denken de Fransen aan 5.000 stuks waarna dat getal moet zakken naar jaarlijks 3.000 eenheden. Om je een idee te geven; vorig jaar verkocht Alfa 1.198 4C's terwijl Porsche in staat was om 3.032 718 Caymans aan de man te brengen.

Er licht dus een zware taak voorop om van Alpine een succesvol merk te maken. Deville weet nog te zeggen dat de A110 kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie moet kunnen voorleggen. Faalt 'ie in één van die opzichten, dan hoeven we niet mee Alpines te verwachten.