Tesla schrapt Model S 60 kwh uit gamma

Volgens Tesla kozen de meeste klanten toch voor een 75 kwh(of groter). Het verschil tussen de 60 kwh of 75 kwh zat hem enkel in de prijs en software. Hardwarematig zijn het identieke wagens. Tesla vermeldt dan ook netjes dat je na de aankoop van een 60 kwh achteraf nog kan bijbetalen voor een over-the-air software update. De 75 kwh kost je 90.600 euro voor 480 km range, de 60 kwh kost je 83.100 euro voor 400 km range. Beiden zijn ze even snel naar de 100(5,8 sec.). 7000 euro meer of minder, daar ligt het koperspubliek nu eenmaal minder van wakker.

Voor autoliefhebbers klinkt het heel raar dat je 7000 euro zou betalen voor een software update, zeker omdat het gewoon over dezelfde batterijen gaat. Maar wen er maar aan, automakers worden meer en meer softwarebedrijven, Tesla staat, ook daar, gewoon voor op de rest.