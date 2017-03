Audi: 1.6 miljard opzij voor dieselgate 3.0, 'winst' keldert met 37 procent in 2016

Audi steekt niet onder stoelen of banken dat het - samen met moederbedrijf Volkswagen - een heftig 2016 achter de rug heeft. Met impact trouwens, want het merk zag haar Return On Sales slinken met 37 procent naar 3.1 miljard. Slecht nieuws voor aandeelhouders, anderzijds; je bedrijf weet nog steeds 3.1 miljard binnen te halen, dat is geen klein zakgeld.

De jaarlijkse persconferentie stond echter wat in de schaduw van de invallen deze ochtend. De Duitse politie legde namelijk beslag op documenten en gegevens in het hoofdkantoor van Audi in Ingoldstadt en in de fabriek in Neckarsulm. Die documenten moeten meer info geven over de 80.000 3.0 V6 TDI's die al dan wel of niet in Noord-Amerika verkocht werden met sjoemelsoftware.

1.63 miljard opzij

Audi zelf gaat niet te hard in op de invallen maar wist tijdens haar persconferentie wel te zeggen dat het een stevige 1.63 miljard opzij heeft gezet om alles omtrent het schandaal op te lossen en uit te klaren. Waardoor duidelijk wordt dat Audi de aantijgingen niet onderschat, want het jaar voordien zette het amper 228 miljoen euro opzij. Belangrijkste voor Audi alvast is dat het op het einde van de dag nog steeds omzet draait. Zelfs met het negatieve daglicht op zich gericht.

Het kijkt dan ook volop naar de toekomst, waar elektrische aandrijvingen en autonome wagens een steeds belangrijker deel van uit zullen maken. Zo spreekt het van twee nieuwe SUV's tegen 2019, drie elektrische wagens tegen 2020 en opvolgers voor belangrijke modellen (lees: A6, A8) in 2018. Daarnaast richt het een nieuwe onderneming op; Autonomous Intelligent Driving GmbH. Dat bedrijf zal zich bezig houden met het ontwikkelen van autonome tech voor het merk met de vier ringen.