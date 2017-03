Opel Insignia is er vanaf 26.900 euro

Tegelijk met de officiële onthulling van de Insignia Grand Sport en Sport Tourer heeft Opel de prijzen van hun middenklasser bekend gemaakt. 't Is te zeggen, voor u en ik, want de echte geïnteresseerde, die tekende de bestelbon al op het salon van Brussel.

Het was een klein publiek geheim dat Opel de Insignia Grand Sport op het autosalon tentoonstelde in haar Black Box, voor de betere klanten en de leasingfirma's. Daarmee maakte Opel duidelijk hoeveel het evrwacht van deze wagen op onze markt.

Vanaf 26.900 euro staat het vlaggenschip va Opel op je oprit. Voor dat geld heb je meteen een extra nieuwigheid in huis, want de Insignia is er nu met de nieuwe 1.5 Turbo benzinemotor. 140 pk is dan je deel. Wil je meer, dan moet je uit de Comfort-zone naar de Edition-zone. Daar heeft de 1.5 behalve een versie met 140 pk ook eentje met 165 pk. Hier komen ook de diesels in het spel, een 1.6 CDTI Edition (136 pk) kost je dan 29.150 euro. De 1.6 CDTI Ecotec D met 110 pk kost je gek genoeg exact 50 euro extra. Een 2.0 CDTI met 170 pk is er ook, voor 32.400 euro.

tweelingniveau

Maar dan zijn we er nog niet, want een trapje hoger staan de Dynamic-versies met als neusje van de zalm de 2.0 Turbo met achttrapsautomaat en 4x4 voor 42.200 euro. Daar krijg je dan wel 260 pk voor in de plek. Op gelijke hoogte staat het Innovation-niveau met dezelfde motorisaties als hierboven beschreven. Daar verschilt alleen de insteek en de uitrusting.

En de Sports Tourer? Die begint op een prijs van 28.000 euro. Handig, zodat je niet met dat extra briefje van 100 euro op zak blijft zitten zoals bij de berline... De diesel is er voorlopig enkel als 2.0 CDTI met 170 pk, voor een meerprijs van 1.100 euro tegenover de berline. En geef toe, zoveel extra ruimte voor dat kleine bedrag, daar laat je het toch niet voor liggen hé?