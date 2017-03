Europese Suzuki Swift is 120 kg lichter

In Genève blinkt de nieuwe Swift op de Suzuki-stand. Wij gan hem alvast rijden tijdens de persvoorstelling binnen enkele weken en diegene die achter het stuur mag plaatsnemen mag ons vertellen wat die 120 kg minder nu net met een Swift doen. Want vermogensgewijs is de Swift niet veranderd, of toch heel weinig.

Zo ligt er onder de kap een 1.2 DualJet of een 1.0 BoosterJet met respectievelijk 90 of 110 pk. Nieuw is ook de SVHS die een kleine elektromotor koppelt aan het geheel. Vooral het koppel vaart er wel bij. Koppel dat met een Swift die nog slechts 820 kg weegt, dan krijg je best een vinnig karretje. Toch kan de nieuwe Swift meer aan. Hij slikt zomaar even 265 liter bagage, ofwel 54 liter meer dan voorheen. Dat kan dankzij een langere wielbasis en grotere buitenafmetingen.