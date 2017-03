Officieel: Porsche 911 GT3 facelift (2017)

Half de autowereld stond op z'n kop toen Porsche de 911 GT3 lanceerde met enkel en alleen de PDK-automaat. Dat nog eens 99 procent van die halve wereld niet vermogend genoeg is, dat laten we even buiten de kwestie. Toch heeft Porsche geluisterd want de 911 GT3 facelift mag zich een handbak aanmeten. Optioneel. Want standaard blijft de veel snellere PDK in de middenconsole staan.

De specs dan? Een 4-liter boxermotor met 500 pk en 458 Nm. Een sprint naar de honderd van 3,2 seconden en een topsnelheid die richting de 320 km/u kruipt. Achterwielsturing is standaard en een opgewaardeerd chassis moet voor een beter bochtengevoel zorgen. Visueel trouwens nog altijd een pareltje, deze GT3. Daar kan geen automaat of manuele bak iets aan veranderen.