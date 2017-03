Officieel: Porsche Panamera Sport Turismo (2017)

Na lang wachten is de Panamera, Sport Turismo een feit. Een soort van stationwagen van Porsche. 550 pk in een stationwagen, daar plak je terecht de term shooting brake op.

Alsof Porsche met de 680 pk sterke Panamera Turbo S E-hybrid nog niet genoeg nieuws had voor Genève stellen ze er ook - eindelijk - de Panamera Sport Turismo voor. Porsche plaagde namelijk al sinds 2012 met een shootingbrake-variant van haar Panamera. Die is er nu eindelijk en pakt uit met maximaal 1.390 liter aan kofferruimte en een neerklappende achterbank in een 40:20:40-verhouding. Wie zegt dat een Porsche niet praktisch kan zijn?

110 pk per persoon

Visueel bouwt de Sport Turismo vooral verder op de gelijknamige concept uit 2012. Waardoor je dus letterlijk moet denken aan een Panamera met achterklep. Unieke feature is de spoiler bovenop die actief andere positie kan aannemen om meer downforce te leveren. Het maakt alvast dat klanten van de Mercedes CLS Shooting Brake ook ergens anders kunnen gaan shoppen. Zeker gezien deze Panamera 5 zitplaatsen biedt. Of '4+1' zoals Porsche het zelf omschrijft.

Evenwel geen viercilinder voorin deze Porsche. Want de zwakste variant bij lancering is de 4 met 330 pk. Hogerop heb je de 4 E-Hybrid (462 pk), de 4S (440 pk), 4S Diesel (422 pk) en de Turbo met 550 pk als topper. Over en Turbo S E-Hybrid, met 680 pk, wordt nog niet gesproken, al zal die uiteraard wel op de planning staan.