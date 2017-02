Skoda frist Rapid en Spaceback-broertje op (2017)

Het grootste visuele verschil van de Rapid mag 'm dan wel in de koplampen zitten, stevig messenwerk blijft uit. Wel krijgen ze bi-xenon-technologie en led-dagrijverlichting. Daarnaast werden ook bumpers lichtjes hertekend. Met chromen streepje onderaan of sportieve zwarte inlegstukken. Binnenin tekenen dan weer nieuwe ventilatiemonden, inlegstroken en aircobediening present. Twee USB-oplaadpunten achteraan vullen de simply clever-lijst aan.

De meest technische belangrijke nieuwigheid is de toevoeging van de 1-liter TSI van de Volkswagenstal in het motorenaanbod. Die is 95 of 110 pk sterk en kan in z'n zuinigste configuratie schermen met een normverbruik van 4,4l l/100 km en een CO2-uitstoot van 101 g/km. Waardoor de oudere 1.2 viercilinder benzine trouwens op pensioen mag. Daarnaast beschikt de Rapid en Rapid Spaceback ook nog over de 1.4 TSI (125 pk), 1.4 TDI (90 pk) en 1.6 TDI (116 pk).