Range Rover Velar: gezinsuitbreiding met coupé-allures

Land Rover is stelselmatig haar familie aan het vergroten. Met gerief zoals de Evoque en Discovery Sport. Daar mag nu ook Velar bij, een soort van Evoque met coupé-allures. Of anders gezegd; een concurrent voor de BMW X4 en co.

Bij Range Rover hadden ze naar eigen zeggen nog een parkeerplaats tussen de Evoque en de Sport. Een plaats die nu mag ingenomen worden door de Velar, de Avant-Garde Range Rover van het gamma. Niet onze woorden wel die van Gerry McGovern, de hoofddesigner van Land Rover. 't Is maar dat je het weet.

In realiteit wordt dit een Evoque met sportievere daklijn. Althans, dat wordt algemeen aangenomen. Een soort van BMW X4-concurrent maar dan op een eigenzinnige Britse manier. De Velar zou dan ook staan op het onderstel van de Jaguar F-Pace, waardoor sportief rijgedrag bijna een garantie is. De naam Velar is trouwens een knipoog naar de originele prototypes van de eerste Range Rover. Die kregen die naam opgeplakt om de ware identiteit niet vrij te geven. Latinisten onder ons zien trouwens de link naar 'Velare', Latijns voor sluieren of bedekken.

Tijdens het autosalon van Genève mag de nieuw Range zijn looks tonen aan het grote publiek. Waardoor we nog maar een weekje of twee hoeven te wachten.