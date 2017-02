Toyota yaris GRMN gebruikt 1.8 benzine met supercharger

Dat Toyota een pittig soepje aan het creëren was van de Yaris, daar doen de Japanners niet geheimzinnig over. Naar aanloop van het autosalon van Genève laat het merk enkele pittige details van het recept kwijt. Of hoe klinkt een 1.8 benzine met compressor je in de oren?

Kijk, zo horen we het graag Toyota. Want na jaren rollatorvriendelijke auto's te bouwen krijgen de coureurs in het ingenieursteam het terug voor het zeggen. Waardoor er met speciaal gerief naar buiten wordt gekomen. Zo ook de straatvariant van de Yaris WRC. Die levert dan wel de turbogeladen 1.6 viercilinder in aan de eindmeet, de straatlegale rit mag 'ie doen met een 1.8 viercilinder benzine met supercharger. Dat las je goed, een compressor onder de kap van een Yaris.

Meer nog, uniek in het hothatchsegment volgens Toyota. En sinds het verdwijnen van de 1.4 TSI met turbo- en supercharger in de Volkswagen Polo GTI en Seat Ibiza Cupra hebben ze helemaal gelijk. Prestaties van de hete Toyota wisten we al - meer dan 210 pk - een naam nog niet. Die zal door het leven gaan als Yaris GRMN, waarbij die laatste vier letters staan voor Gazoo Racing Masters of Nürburgring. Kwestie van je een idee te geven hoe serieus Toyota het meent met deze opgepompte driedeurs Yaris.