Investeringstip: Porsche 959 Sport

Brengen de banken niet genoeg op en heb je wat miljoenen die rondfladderen tussen slaapkamer en bureau? Dan moet je misschien wel eens in je garage tussen de dozen zien of er geen Porsche 959 Sport meer staat, want tijdens een veiling in Parijs bracht de Porker zo maar even 1.96 miljoen euro op. Een nieuw wereldrecord voor het model.

Hoewel sommigen spreken van een bubbel die op barsten staat zitten klassieke Porsches stevig in de lift. Meer nog, veel verzamelaars (lees: mensen met té veel geld) betalen stevig door voor een exemplaar en al zeker als het iets zeldzaam is. Dat blijkt uit een veiling van RM Sotheby in Parijs. Daar stond namelijk een 959 Sport op het podium, een aangescherpte versie van de al illustere 959. 29 stuks werden er ooit gebouwd van deze Sport-uitvoering en Parijs kreeg nummertje 11 voorgeschoteld.

Kijken we naar gelijkaardige exemplaren, dan werd er in Arizona (VS) eentje verkocht voor 880.000 euro en in 2015 werd er nog één verkocht voor 1.1 miljoen euro. In Parijs ving de 959 Sport maar liefst 1.96 miljoen euro. Dus moest je er ééntje hebben staan in de garage tussen de plastieken kerstboom en de dozen met oude kleren, het is hét moment om hem richting een veiling te sturen.