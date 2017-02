BMW i3's worden teruggeroepen wegens brandstoflek

Hoewel de i3 het van nature volledig rooit op elektrokracht kan je een optionele range-extender bijbestellen in de vorm van een kleine tweecilinder benzine vanuit een scooter. Een optie die twee van de drie de klanten aanvinken. Al nemen ze daarmee een risico, want hoewel de range er door stijgt, stijgt ook het ontploffingsgevaar in de i3. Nu goed, zo ver is het nog nooit gekomen gelukkig maar in de VS heeft het merk een terugroepactie bekend gemaakt wegens die range extender.

Een leiding waar benzine door vloeit kan namelijk tegen een batterijkabel schuren waardoor er een potentieel brandstoflek op til staat. En dat is iets dat je liever vermijdt in een auto, zelfs al is 'ie elektrisch...